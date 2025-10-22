RESISTENCIA: FUE DEMORADA POR HERIR A SU VECINA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La joven de 25 años fue puesta ante la justicia, la víctima se encuentra internada.

En horas de la tarde una ciudadana de 20 años ingresó al hospital Perrando por lesiones con arma blanca, tras denunciar lo ocurrido tomaron intervención los agentes de la Comisaría Séptima.

A raíz de la información recabada, los efectivos supieron que la agresora residía en el barrio Villa Don Andrés, y se dirigieron al lugar. Pasada la medianoche por la calle Haití dieron con la sindicada como autora, la condujeron a la Comisaría.

Finalmente la fiscalía en turno dispuso que la joven de 25 años sea notificada de su aprehensión en la causa Supuestas Lesiones Graves con Arma Blanca.

Relacionado