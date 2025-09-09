RESISTENCIA: FUE ATRAPADO CON HERRAMIENTAS ROBADAS DE UNA EMPRESA CONSTRUCTORA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El personal del Departamento de Estrategias y T.I.M., secuestró varias herramientas sustraídas de una empresa constructora en Ruta 11. El presunto autor, de 26 años, fue demorado en Villa Ghio.



La investigación comenzó el 6 de septiembre, cuando desconocidos forzaron las medidas de seguridad del predio ubicado en Ruta Nacional N° 11, km 1006, de donde sustrajeron varias herramientas de valor. El damnificado de 37 años, denunció la faltante de amoladoras, un percutor, una soldadora, una hidrolavadora y una desmalezadora, entre otros elementos.

Ante esta situación, los efectivos División Enlace Operativo Metropolitana se abocaron al causa y tras tareas investigativas en Villa Ghio y el barrio Toba, los agentes establecieron que un sujeto estaba ofertando las herramientas en la zona.

De esta manera, iniciaron un operativo cerrojo, dando como resultado que el joven fue interceptado cuando caminaba con una bolsa que contenía parte de los elementos denunciados. Además, otras herramientas fueron halladas ocultas en inmediaciones.

Luego el detenido fue trasladado a la Comisaría Décima, por razones de jurisdicción. Las herramientas recuperadas quedaron en resguardo en la dependencia policial para su restitución al propietario.

