RESISTENCIA DETUVIERON A UN JOVEN POR EL ROBO A UNA VERDULERÍA

El hecho había sido denunciado a principios de junio y quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio. El presunto autor fue identificado y aprehendido por efectivos del servicio externo.

Agentes detuvieron este martes a un joven de 18 años en el marco de una causa por supuesto robo ocurrida en una verdulería de la ciudad de Resistencia.

La investigación se inició tras la denuncia realizada por el propietario del local, quien informó que el pasado 3 de junio, al regresar a su comercio ubicado sobre calle Monteagudo al 1500, constató daños en la puerta y en las rejas de acceso. Al revisar las cámaras de seguridad observó que, cerca de las 5 de la mañana, un joven ingresó al lugar luego de violentar los accesos y sustrajo un teléfono celular.

Con las imágenes obtenidas y las tareas investigativas realizadas por personal del Servicio Externo, se logró identificar al presunto responsable. Por disposición de la Fiscalía de Investigación Penal N° 1, a cargo de la doctora Ingrid Wenner, se procedió a la aprehensión del sospechoso.

El joven fue notificado de su situación legal en la causa por supuesto robo y quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones de rigor.

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