RESISTENCIA DETUVIERON A UN HOMBRE TRAS SUSTRAER OBJETOS DEL BAÚL DE UNA MOTOCICLETA
Recuperaron un teléfono celular, un termo y varios conos. Intervino personal de la División Patrulla Preventiva.
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El procedimiento se llevó a cabo cerca de las 12:25 sobre avenida Soberanía Nacional al 650. En ese lugar, el damnificado, de 34 años, alertó a los agentes que se encontraban realizando tareas de prevención en el marco del Programa de Prevención Metropolitana, informando que un sujeto había forzado el baúl de su motocicleta para apoderarse de varios objetos.
Ante esta situación, los efectivos iniciaron un operativo de búsqueda por las inmediaciones y lograron localizar al presunto autor a pocos metros del lugar. Tras su demora, recuperaron un teléfono celular iPhone 16 de color blanco, un termo gris de un litro de capacidad y cinco conos de color verde, elementos que habían sido sustraídos.
Finalmente, el detenido fue trasladado a la Comisaría Séptima Metropolitana, previo examen médico, donde quedó a disposición de la Justicia en el marco de una causa por supuesta infracción al Código Penal.