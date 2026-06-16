RESISTENCIA* DETIENEN A UN HOMBRE POR EL HURTO DE $400.000 EN UN CLUB DE NATACIÓN

La investigación se inició tras la denuncia de una mujer y permitió identificar al presunto autor mediante registros de cámaras de seguridad.

Efectivos policiales demoraron este martes a un hombre, de 37 años en el marco de una causa por supuesto hurto, tras una investigación iniciada a partir de la denuncia por la sustracción de $400.000 desde el interior de un club de natación ubicado sobre calle Pellegrini al 500.

La damnificada denunció que el dinero fue sustraído del establecimiento y aportó imágenes de las cámaras de seguridad, donde se observaba a un hombre ingresar al sector de baños del predio el pasado 14 de junio.

A partir del análisis de los registros fílmicos y las tareas investigativas realizadas, personal policial logró identificar y demorar al presunto autor del hecho, quien fue puesto a disposición de la Justicia.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, el ciudadano fue notificado de su aprehensión en la causa por supuesto hurto, mientras continúan las actuaciones para el total esclarecimiento del caso.

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