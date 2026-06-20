RESISTENCIA DETENIDOS TRAS SER SORPRENDIDOS CON UNA LLAVE DE PASO DE AGUA

El procedimiento se realizó durante recorridas preventivas de la Comisaría Séptima. Los agentes detectaron una importante pérdida de agua en el lugar y secuestraron los elementos que portaban los sospechosos.

En la mañana de este sábado, efectivos de la Comisaría Séptima de Resistencia demoraron a dos hombres en el marco de una investigación actuada, tras ser hallados con una llave de paso de agua de bronce y un cuchillo.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 6:35 en calle Lestani al 1.200, cuando personal policial que realizaba tareas preventivas observó a dos sujetos sentados sobre la vereda y una importante pérdida de agua en la zona.

Ante esta situación, los uniformados identificaron a los individuos y constataron que tenían en su poder una llave de paso de agua de material bronce y un cuchillo, por lo que procedieron al secuestro de ambos elementos.

Los demorados fueron trasladados a Medicina Legal y posteriormente alojados en la dependencia policial.

Relacionado