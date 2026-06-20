Sáb. Jun 20th, 2026

RESISTENCIA DETENIDOS TRAS SER SORPRENDIDOS CON UNA LLAVE DE PASO DE AGUA

por Redaccion J 5 horas atrás

El procedimiento se realizó durante recorridas preventivas de la Comisaría Séptima. Los agentes detectaron una importante pérdida de agua en el lugar y secuestraron los elementos que portaban los sospechosos.
En la mañana de este sábado, efectivos de la Comisaría Séptima de Resistencia demoraron a dos hombres en el marco de una investigación actuada, tras ser hallados con una llave de paso de agua de bronce y un cuchillo.
El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 6:35 en calle Lestani al 1.200, cuando personal policial que realizaba tareas preventivas observó a dos sujetos sentados sobre la vereda y una importante pérdida de agua en la zona.
Ante esta situación, los uniformados identificaron a los individuos y constataron que tenían en su poder una llave de paso de agua de material bronce y un cuchillo, por lo que procedieron al secuestro de ambos elementos.
Los demorados fueron trasladados a Medicina Legal y posteriormente alojados en la dependencia policial.

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