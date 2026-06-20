RESISTENCIA  DEMORARON A UN JOVEN TRAS SUSTRAER UN REFLECTOR DE UNA CARNICERÍA

El procedimiento se concretó durante la madrugada luego de un aviso al 911. Los elementos fueron recuperados y quedaron secuestrados por disposición de la Fiscalía interviniente.

Personal de la Comisaría Décima demoró en la madrugada de este sábado a un joven de 21 años, acusado de sustraer una estructura metálica con un reflector de un comercio ubicado sobre avenida 25 de Mayo de la ciudad de Resistencia.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 5:40, cuando efectivos fueron alertados a través del sistema de emergencias 911 sobre una persona que trasladaba una estructura de hierro en inmediaciones de calle Juan XXIII y avenida 25 de Mayo.

Al arribar al lugar, los agentes interceptaron al sospechoso, quien llevaba consigo una estructura de hierro tipo “L” de aproximadamente 1,50 metros de longitud y un reflector marca SICA de 200 watts. Según manifestó, los había retirado de la vereda de una carnicería.

Tras las averiguaciones realizadas, el personal constató que los elementos pertenecían al comercio ubicado en avenida 25 de Mayo al 1900, por lo que se procedió al secuestro de los bienes y al traslado del joven a la Décima.

El joven quedó a disposición de la Fiscalía Penal Nº 6 y se espera la denuncia del propietario del comercio.

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