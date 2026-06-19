RESISTENCIA DEMORARON A UN HOMBRE CON PEDIDO DE COMPARENDO

El ciudadano fue identificado en un operativo de control rutinario.

Este viernes alrededor de las 12:25, personal de la Comisaria Segunda de Resistencia realizaba tareas de prevención en inmediaciones de calle Raúl B. Díaz al 1200, en el barrio Santa Clara de Resistencia, donde demoró a un hombre que registraba un pedido activo de comparendo.

Durante la identificación, los efectivos verificaron los datos del ciudadano de 47 años mediante el sistema SI.GE.BI., constatando que sobre él pesaba un pedido activo de comparendo, con intervención de la Fiscalía N° 9 y a requerimiento de la Comisaría Séptima de Resistencia.

Ante esta situación, el hombre fue trasladado a la Séptima y puesto a disposición de la Justicia.

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