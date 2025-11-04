RESISTENCIA: DEMORARON A TRES HOMBRES CON PEDIDO DE CAPTURA POR SUPUESTA CAUSA DE VIOLENCIA DE GÉNERO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Este lunes, en un operativo preventivo demoraron a tres hombres con pedidos de captura por distintas causas vinculadas a violencia de género.

Efectivos de la comisaría Decimocuarta en el marco de un operativo propio detuvieron a tres hombres por «Supuestas Amennazas en contexto de Violencia de Género», entre los aprehendidos se encontraban dos hombres de 38 años y otro de 50.

Finalmente, por orden de de los equipos fiscales en turno, se dispuso la aprehensión e identificación de uno de los implicaodos, mientras que los otros dos fueron notificados y permanecen en libertad bajo medidas cautelares.

