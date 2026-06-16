RESISTENCIA CAPACITARON A ESTUDIANTES SOBRE PREVENCIÓN Y ABORDAJE DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

La actividad fue desarrollada por personal especializado de la Policía del Chaco en una institución de educación superior de la capital provincial.

En el marco de las acciones de prevención y concientización impulsadas por la Policía del Chaco, personal del Departamento de Violencia Familiar y de Género Metropolitana brindó una charla destinada a estudiantes del Instituto de Educación Superior San Fernando Rey.

Durante la jornada se abordaron distintos aspectos relacionados con la violencia de género, proporcionando herramientas para identificar situaciones de violencia, conocer los derechos de las víctimas y los mecanismos de asistencia disponibles.

Asimismo, se explicó el funcionamiento de los dispositivos de protección, como botones antipánico y sistemas duales de monitoreo, además de realizar la entrega de material informativo a los asistentes.

La capacitación estuvo a cargo de la jefa de la División Capacitación y Estadísticas, junto a personal especializado del área, y contó con la coordinación de autoridades del Departamento de Violencia Familiar y de Género Metropolitana.

La actividad se desarrolló con normalidad y forma parte de las estrategias institucionales orientadas a fortalecer la prevención y la sensibilización comunitaria en materia de violencia de género.

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