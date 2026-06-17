RESISTENCIA *CÁMARAS DE SEGURIDAD PERMITIERON ATRAPAR A UN PRESUNTO LADRÓN DE MEDIDORES

El procedimiento se realizó esta madrugada por calle Ángel Bustos al 850. Intervino personal de la División Caminantes tras un alerta por el robo de medidores en la zona de avenida Las Heras.

Un hombre de 29 años fue demorado durante la madrugada luego de ser sorprendido con cuatro medidores de agua pertenecientes a la empresa Sameep.

La intervención se inició a partir de un aviso recibido por el sistema de emergencias sobre la sustracción de medidores en avenida Las Heras al 600. Mediante el seguimiento de las cámaras de videovigilancia, los operadores lograron localizar a un sospechoso en calle Ángel Bustos al 850.

Al arribar al lugar, efectivos de la División Caminantes observaron al sujeto, quien al notar la presencia policial arrojó una bolsa e intentó escapar. Sin embargo, fue alcanzado a pocos metros.

Dentro de la bolsa, los uniformados hallaron cuatro medidores de agua, los cuales fueron secuestrados. El demorado fue trasladado a Medicina Legal y posteriormente entregado a la Comisaría Tercera Metropolitana para continuar con las actuaciones correspondientes por una causa de supuesto robo.

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