RESISTENCIA BOMBEROS RESCATARON UN GATITO QUE NO PODÍA BAJAR DEL ÁRBOL

Ocurrió en la localidad de Puerto Vilelas.

Cerca de las 14 de hoy, los agentes de la División Bomberos de Resistencia fueron alertados para el rescate de un felino que no podía descender de la copa de un árbol en la Fábrica Cargil de Puerto Vilelas. El gatito no podía bajar por su cuenta, por lo que los bomberos intervinieron en altura para ayudarlo.

El gatito habría subido unos 16 metros por el árbol y cuando se dio cuenta ya estaba muy alto para poder bajar por sus propios medios. Los agentes entonces desplegaron la escalera mecánica y uno de ellos subió con los guantes puestos para evitar rasguños. Finalmente, lo bajaron sano y salvo.

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