RESISTENCIA AGENTES RECUPERARON LA BICICLETA DE UN NIÑO ANTES DE QUE LA VENDAN POR FACEBOOK

El denunciante detalló que había visto el rodado de su hijo en una publicación del Marketplace de la red social.

Esta tarde, los agentes de la Comisaría Séptima de Resistencia recuperaron la bicicleta de un niño que había sido sustraída el 6 de junio. El denunciante la vio publicada en Marketplace y avisó a los agentes que fueron de inmediato a recuperarla.

Tras el aviso, los efectivos del servicio externo se dirigieron hasta el barrio Nazareno de la ciudad y, en la esquina de calle Duviver y Carlos Hardy, dos ciudadanos escaparon al ver a la policía y dejaron abandonada una bicicleta roja, la misma que era buscada por los agentes.

Finalmente, incautaron la bicicleta y la llevaron hasta la comisaría para devolverla a su dueño.

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