RESCATÓ A UN NENE QUE REVOLVÍA LA BASURA Y AHORA RECIBE AMENAZAS DEL PAPÁ BIOLÓGICO: “TE EXPLOTO LA CASA”

La historia de Danilo (14), el adolescente de Longchamps conocido como “Choclo” que fue rescatado de la calle por Luis Alejandro Cardona (28), se vio empañado por una grave amenaza a partir de la publicación de la nota en TN.

Alejandro, el hombre que rescató a Danilo cuando tenía nueve años, está siendo amedrentado por Ismael, el padre biológico del nene, tras la viralización de la historia que se publicó en este medio.

Alejandro, mentor de Danilo y su guardián legal, utilizó sus redes sociales para mostrar el audio amenazante que le envió Ismael. En el mensaje, el padre del menor lo acusa de estar lucrando con la imagen de su hijo, insinuando que Alejandro está obteniendo ganancias económicas que no comparte con él.

El audio, cargado de violencia, termina con una amenaza explícita: “Si vos estás ‘luqueando’ con Danilo… Alejandro, no me hagas que vayas a Longchamps y que te explote tu casa eh, porque si bajo la exploto perro, eh. Porque sabés que estoy en modo perro”. En otras palabras, Ismael le advierte que irá a hasta el lugar en el que vive con Danilo y atacará su casa.

A Danilo le dicen «Choclo» y tiene 14 años (Foto: Nicolás González/TN).

La frase llevó a Alejandro a hacer pública la situación, en medio de la viralización de la historia de superación de Danilo.

La conmovedora historia entre Danilo y Alejandro

La relación entre Danilo y Alejandro comenzó de manera fortuita hace más de cinco años, en la primera semana de la pandemia. Alejandro, un boxeador amateur de Longchamps, se encontró con Danilo, que entonces tenía nueve años, revolviendo la basura. El niño estaba “quemando cobre para conseguir dinero para poder comer” y vivía una vida de abandono, violencia y adicciones.

“Estoy laburando, compa, no me jodas”, fue la impactante respuesta de Danilo al ser interpelado. Alejandro volvió sobre sus pasos y lo invitó a entrenar y comer. A partir de ese día, Danilo nunca más se fue.

Alejandro obtuvo la custodia legal de Danilo con la autorización de Ismael y se convirtió en su figura paterna. Le inculcó la disciplina del boxeo y lo alejó de una infancia marcada por peleas y disparos. Juntos formaron un emprendimiento de venta de ropa que los hizo viralizarse en redes, siendo Danilo la cara visible de los videos promocionales. “Yo lo quiero como a un papá, como a un amigo, como a un tío”, dice Danilo sobre Alejandro.

“Lo que me debés es que seas un gran hombre”

Ante las graves acusaciones y amenazas, Alejandro respondió con firmeza y calma, intentando desestimar la acusación que Ismael realizó contra él.

“Yo creo que el que verdaderamente está ‘luqueando’ con Danilo sos vos, porque claramente te dije que le des la asignación a tu otra hija y lo de la asignación de él, podés quedártela. A mí no me hace falta la verdad, de corazón te lo digo, podés quedártela”, le contestó Alejandro a Ismael.

Alejandro rescató a Danilo cuando éste tenía 9 años (Foto: Nicolás González/TN).

El cuidador de Danilo recordó sus intentos pasados de ayudar al papá biológico del nene, incluso brindándole ropa en invierno y buscándole trabajo. “No te lo estoy echando en cara, yo lo hice de corazón. Es más, lo volvería a hacer este invierno si es que lo necesitas”, aseguró.

Lejos de amedrentarse por las amenazas y los insultos xenófobos (Ismael lo discriminó por ser boliviano), Alejandro se centró en el futuro de Danilo, enfatizando la única ‘deuda’ que el nene tiene con él: “Lo que me debés a mí es que vos seas un gran hombre. No me podés fallar en eso”.

Alejandro y Danilo entrenan juntos todos los días (Foto: Nicolás González/TN).

Finalmente, cerró su mensaje con un tono conciliador, pero claro, hacia Ismael: “Te mando un abrazo grande, espero que dejes la adicción. Danilo tiene la esperanza -y siempre me dice- que en otra vida serías un mejor tipo, y yo sé que sí. Te mando un abrazo grande”, concluyó Alejandro.