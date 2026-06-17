REFERENTES DE ESCUELAS INNOVADORAS PARTICIPARON DEL PRIMER ENCUENTRO DEL CONSEJO CONSULTIVO PROVINCIAL DE ESTUDIANTES

El Ministerio de Educación llevó adelante el primer Encuentro del Consejo Consultivo Provincial de Estudiantes, que de manera virtual contó con la participación de representantes de más de 30 Escuelas Secundarias Innovadoras de toda la provincia.

Este primer encuentro virtual del Consejo Consultivo de Estudiantes, nace con el propósito de escuchar a los adolescentes, conocer sus inquietudes, necesidades, expectativas y propuestas, fortaleciendo así el diálogo entre estudiantes y docentes para construir escuelas cada vez más inclusivas, significativas y cercanas a las realidades de quien las habita diariamente. Esta iniciativa es promovida por la Secretaría de Educación de la Nación, junto a UNICEF, y es desarrollada en nuestra provincia a través de la Dirección de Nivel Secundario y de la Dirección General de Inclusión Educativa.

Acompañaron la apertura el subsecretario de Ciencia y Tecnología, Facundo Benítez, quien además es el referente jurisdiccional de Escuelas Secundarias Innovadoras; la directora de Educación Secundaria, Elizabeth Salto, y la directora general de Inclusión Educativa, Gabriela Bermúdez.

El subsecretario de Ciencia y Tecnología, Facundo Benítez, manifestó que: “la importancia que tiene el Consejo Consultivo es la de brindar estos espacios de participación democrática. Vamos a buscar facilitar el ejercicio de la ciudadanía, la noción de comunidad, el diálogo, el respeto y la diversidad entre las escuelas”. Agregó: “Nos pone muy contentos contar con jóvenes que se animen a este gran desafío. Gracias a las escuelas y a los equipos directivos de las Secundarias Innovadoras que se suman, que incorporan a los estudiantes y que les brindan estos espacios, que nos permiten desarrollar escuelas democráticas, que crecen en ciudadanía y en el diálogo, y eso es algo que estamos necesitando fuertemente hoy en nuestra sociedad”.

Por su parte, la directora de Nivel Secundario, Elizabeth Salto, señaló que “esta propuesta de la conformación del Consejo Consultivo de Estudiantes es de alcance nacional” y “es una estrategia de política educativa, que refuerza la democratización en la voz de los estudiantes del nivel Secundario”. “Este encuentro se realiza para las 30 Escuelas Innovadoras y 5 Escuelas Iniciadoras de este programa, dependientes de la Red de Secundarias Innovadoras y llevará la voz de los estudiantes chaqueños a instancias de participación nacional”, señaló.

Salto detalló que “la idea de este encuentro es articular, a través de la virtualidad, con estudiantes de las escuelas iniciadoras y adherentes, para que puedan ser escuchados en sus demandas, preocupaciones, temas que les parecen de interés, para luego poder conformar el Consejo Consultivo de Estudiantes jurisdiccional y, de ahí elegir dos representantes de alcance nacional”.

El referente del Consejo Consultivo de Estudiantes, Leandro Daniel Canteros, comentó la dinámica de este primer encuentro, donde en el inicio se presentaron los chicos de todas las localidades (dos referentes por cada institución), luego contaron sobre sus inquietudes en las escuelas. Y, en un segundo momento trabajamos con frases disparadoras en la que los estudiantes pudieron contarnos sobre la situación en su entorno escolar y social; y finalizamos con conclusiones del encuentro acerca de cómo podemos mejorar la vida escolar con las distintas realidades de los establecimientos. En ese marco, se eligieron a dos estudiantes representantes que expondrán sobre la situación de los estudiantes en el Chaco en un encuentro nacional. Para todo el encuentro se contó con la valiosa colaboración de los equipos técnicos y pedagógicos de las direcciones de Educación Secundaria y de Inclusión Educativa.

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