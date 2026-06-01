RECUPERACIÓN DE CALLES ENRIPIADAS EN DISTINTOS SECTORES DE LA CIUDAD 💪🌧️
Tras las intensas precipitaciones registradas en las últimas semanas, gran parte de las calles enripiadas sufrieron un importante deterioro debido a la gran acumulación de agua y al constante tránsito vehicular, dejando varios sectores seriamente afectados para la circulación.
Ante esta situación, el municipio continúa trabajando intensamente para recuperar la infraestructura vial y garantizar una mejor transitabilidad para vecinos y vecinas de chacra 32 y zonas aledañas.
En esta oportunidad, sobre calle Hipólito Yrigoyen prolongación Este, se llevan adelante tareas de relleno, compactación y reposición de ripio, permitiendo dejar nuevamente en condiciones esta importante arteria que conecta a los barrios más alejados con el casco céntrico de la ciudad.
El intendente Pío Sander recorrió los trabajos y destacó el esfuerzo del personal municipal para recuperar esta vía de acceso fundamental para la comunidad.
Desde el municipio se continúa avanzando con obras y mejoras para brindar mayor seguridad y bienestar a todos los vecinos.