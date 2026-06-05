RECETA ELECTRÓNICA: NUEVAS REGLAS PARA RETIRAR MEDICAMENTOS EN FARMACIAS

El Gobierno nacional avanzó con una nueva etapa en la implementación de la receta electrónica y estableció cambios en los procedimientos para la dispensa de medicamentos.Las farmacias tendrán 180 días para adecuar sus sistemas y adaptarse a las nuevas exigencias digitales.

A través de la Resolución 638/2026, publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Salud de la Nación definió una serie de modificaciones destinadas a profundizar la digitalización del sistema de prescripción y entrega de medicamentos en todo el país.

La normativa establece que las farmacias deberán incorporar herramientas informáticas que permitan validar y registrar digitalmente cada operación vinculada a la entrega de medicamentos ambulatorios, reduciendo progresivamente el uso de documentación en papel.

Uno de los cambios más relevantes es la incorporación del denominado «token digital», que será reconocido como un mecanismo válido para acreditar la identidad del paciente al momento de retirar un medicamento. Según precisó la cartera sanitaria, estos sistemas deberán contar con mecanismos seguros de autenticación y registro para garantizar la trazabilidad de la información.

Cómo funcionará el retiro de medicamentos

La resolución también contempla situaciones en las que una persona retire medicamentos en nombre de otra. En esos casos, podrán utilizarse autorizaciones o credenciales digitales que acrediten la representación otorgada por el titular de la receta.

El objetivo es que estos procedimientos se realicen mediante plataformas que garanticen la seguridad de los datos y permitan verificar quién autorizó el retiro y quién recibió finalmente la medicación.

Además, las farmacias estarán obligadas a registrar la identidad de la persona que efectivamente retira los medicamentos, ya sea el propio paciente o un tercero autorizado. Esa información quedará asociada a cada operación como una herramienta adicional de control y validación.

Plazo de adaptación

El Ministerio de Salud otorgó un plazo de 180 días para que las farmacias adapten sus sistemas a los nuevos requerimientos tecnológicos.

Desde el Gobierno explicaron que la medida busca fortalecer la interoperabilidad entre los distintos actores del sistema sanitario, mejorar los mecanismos de fiscalización y auditoría, y consolidar la implementación de la receta electrónica en todo el territorio nacional.

Con estas modificaciones, el Ejecutivo apunta a avanzar hacia un modelo más digitalizado, con mayores controles sobre la dispensa de medicamentos y una reducción progresiva de los trámites presenciales y la documentación en formato papel.