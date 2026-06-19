RAPIDA INTERVENCION DOS PERSONAS QUE CIRCULABAN ARMADAS POR FONTANA FUERON DEMORADAS

El procedimiento fue realizado esta tarde por el Grupo Motorizado Lince.

Hoy, cerca de las 17, personal del Grupo Motorizado Lince intervino en el barrio Querini de Fontana tras recibir el aviso de un vecino que informó sobre un hombre y una mujer que exhibían armas de fuego en la vía pública.

Con los datos aportados, los efectivos realizaron recorridas por la zona y minutos más tarde lograron dar con los sujeto, que al notar la presencia policial, ambos intentaron huir a pie, aunque fueron alcanzados y demorados a pocos metros. Los uniformados hallaron un revólver calibre 22 en poder de la mujer de 22 años y otro calibre 32 en posesión del hombre de 28 años.

Finalmente, por disposición de la fiscalía en turno, los dos revólveres fueron secuestrados y los demorados trasladados a la Comisaría Tercera de Fontana, donde quedaron a disposición de la justicia.

Relacionado