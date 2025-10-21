RACING Y FLAMENGO VUELVEN A CRUZARSE EN SEMIFINALES: CÓMO ESTÁ EL HISTORIAL ENTRE AMBOS
La “Academia” visitará este miércoles al poderoso equipo brasilero por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores. Los de Avellaneda mandan. Mirá.
Ambos equipos tienen una historia particular en el ámbito internacional. A lo largo del tiempo se enfrentaron siete veces, con dos victorias para los brasileros, una para la Academia y cuatro empates, aunque los de Avellaneda salieron victoriosos en los dos cruces mano a mano que protagonizaron.
El primer choque fue en 1964, en un amistoso en el que los cariocas se impusieron 2-0. Luego, en 1992, se midieron en las semifinales de la Supercopa Sudamericana: empataron 3-3 en Brasil y Racing ganó 1-0 en la revancha, clasificando a la final. La siguiente serie llegaría 28 años después, en los octavos de final de la Libertadores 2020. Pese a que Flamengo era el campeón defensor, la “Academia” dio el golpe: tras empatar ambos partidos (1-1), se impuso en los penales por 5-3. En la fase de grupos de la Libertadores 2023, empataron 1-1 en Avellaneda y el “Fla” ganó 2-1 en Río, aunque Racing terminó primero en la zona.
El duelo de este miércoles en el Maracaná será el octavo enfrentamiento oficial entre ambos clubes. Los dirigidos por Gustavo Costas buscarán dar otro golpe histórico en Brasil y encaminar la serie de semifinales, que se definirá siete días después en el Cilindro de Avellaneda.
El historial entre Racing y Flamengo
- Amistoso en 1964: Flamengo 2 – 0 Racing
- Semifinales de la Supercopa Sudamericana 1992: Flamengo 3 – 3 Racing
- Semifinales de la Supercopa Sudamericana 1992: Racing 1 – 0 Flamengo
- Octavos de final de la Copa Libertadores 2020: Racing 1 – 1 Flamengo
- Octavos de final de la Copa Libertadores 2020: Flamengo 1(3) – (5)1 Racing
- Fase de grupos de la Copa Libertadores 2023: Racing 1 – 1 Flamengo
- Fase de grupos de la Copa Libertadores 2023: Flamengo 2 – 1 Racing