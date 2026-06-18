QUITILIPI  HALLARON UN PARLANTE BUSCADO POR SUPUESTO HURTO

Fue abandonado por un sujeto que intentaba venderlo en el barrio Matadero

Los efectivos de la Comisaría local tomaron conocimiento del hurto de un parlante en una vivienda, una mujer de 46 años informó el hecho. Inmediatamente el Servicio Externo comenzó tareas investigativas para hallarlo.

En horas de la tarde, supieron que un sujeto intentaba vender el bien buscado en el barrio Matadero, orientaron sus patrullajes hacia el lugar. Luego de recorridas por la zona vieron un joven que transportaba el bien sustraído, pero cuando notó la presencia policial abandonó lo que llevaba y huyó corriendo.

Allí los efectivos constataron que el parlante era el denunciado, lo secuestraron y lo trasladaron a la dependencia policial.

Finalmente la fiscalía en turno dispuso la devolución del bien a su propietaria.

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