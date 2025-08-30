QUIÉN ERA CANDELA SANTA MARÍA, LA JOVEN QUE «UN FISURA» ASESINÓ EN GONZÁLEZ CATÁN

una joven fue asesinada durante un intento de robo en González Catán, partido de La Matanza. La víctima trabajaba como chofer de una aplicación y fue atacada entre la 1 y las 2 de la madrugada. Como ya se informó,. La víctima trabajaba como chofer de una aplicación y fue atacada entre la 1 y las 2 de la madrugada.

Según trascendió, los investigadores ya habrían identificado al homicida mediante imágenes de cámaras de seguridad y testimonios de testigos que afirmaron conocer al sospechoso, que por estas horas sería capturado.

La víctima fue identificada como Candela Santa María, tenía 24 años y en septiembre iba a cumplir 25, pero fue asesinada en la madrugada de este sábado en la intersección de las calles Coronel Ramos y La Bastilla, cuando se dirigía a levantar a un pasajero que había solicitado el viaje.

En declaraciones televisivas, Fernando, su primo, dijo que “Candela era una chica sana, trabajaba como chofer de app y hacía otros trabajos para poder pagar el auto” que había adquirido recientemente, un Fiat Cronos 0 kilómetro.