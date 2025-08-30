QUIÉN ERA CANDELA SANTA MARÍA, LA JOVEN QUE «UN FISURA» ASESINÓ EN GONZÁLEZ CATÁN
La chica tenía apenas 24 años y, recientemente, había comprado el auto con el cual trabajaba para una aplicación.
En tanto, familiares y amigos de la víctima, así como vecinos y autoconvocados de la zona, cortan la Ruta 3, en el kilómetro 28, a la altura de Laferrere, para reclamar Justicia por Candela, otra víctima de la inseguridad que azota al Área Metropolitana de Buenos Aires.
Interviene en este caso que sacude a González Catán el fiscal Carlos Adrián Arribas, de la UFI de Homicidios de La Matanza, quien ya ordenó medidas en el marco de la causa, incluso la detención del sospechado del crimen.