¡QUÉ NOTICIÓN! 🤩 EL CHAQUEÑO FELIPE ESQUIVEL (EX SARMIENTO DE RESISTENCIA) FUE CONVOCADO OFICIALMENTE POR DIEGO PLACENTE PARA REPRESENTAR A LA SELECCIÓN ARGENTINA EN EL MUNDIAL SUB 17 DE QATAR.
La Joya de River: Nacido en Barranqueras, Felipe es uno de los talentos más cotizados del «Millonario», con una cláusula de rescisión de 30 millones de dólares.
¡Un crack con un futuro gigante! 🇪🇸
La lista también trae sorpresas como el arquero del Real Madrid, José Castelau, y el delantero Can Armando Güner (Borussia), que lleva su segundo nombre por Maradona.