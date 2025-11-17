QUÉ ES «764″, EL GRUPO SATÁNICO NEONAZI QUE ENVIÓ AMENAZAS A DOS UNIVERSIDADES

La Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) y la Universidad Católica Argentina (UCA) recibieron en las últimas semanas una serie de amenazas que alertaron a las autoridades educativas. El número 764, referido a un grupo satánico de extrema derecha, aparece en los mails enviados a diferentes direcciones institucionales, lo que activó las alarmas antiterroristas de Argentina y requirió de la colaboración del FBI e Interpol.

“Transmitiré en Discord la masacre a la organización 764″, es una de las frases que se lee en un mail recibido por la UNTREF, donde se alertaba sobre el hecho. En el mensaje, el usuario “asmodeus764″, aseguraba: “Iré con mi escopeta en mano y en mi mochila iré con explosivos y armas blancas para asesinar a la mayor cantidad de gente posible”.

El mensaje fue similar al que habían recibido semanas antes en la UCA. El 7 de noviembre, un mail de similares características obligó a la evacuación de las sedes en Mendoza, Rosario y Puerto Madero. “Mañana conocerán a su Dios”, indicaba el correo firmado por una persona se identificó como “militante de la red 764″, según replicó Infobae.

De inmediato se inició una investigación comandada por el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal (PFA), la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), las divisiones de antiterrorismo de la Bonaerense y de la Ciudad, en colaboración con el FBI e Interpol.

¿Qué es el grupo «764»? El grupo “764” es una organización satánica de extrema derecha que se cree fue fundada por el estadounidense Bradley Cadenhead. El adolescente cumple una condena de 80 años de prisión luego de declararse culpable de varios cargos relacionados con pornografía infantil en 2023. La comunidad lanzada en Discord y se cree que el condenado utilizó ese número basándose en el código postal de Stephenville, Texas, donde vivía en ese momento.