Qué canal pasa en vivo Alemania vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026

Alemania y Costa de Marfil se miden este sábado a las 17:00 (hora de Argentina) por la segunda fecha del Grupo E del Mundial 2026. El BMO Field será el escenario de un partidazo clave para definir quién se adueña de la cima de la tabla. Ambos llegan en racha: los alemanes vienen de aplastar 7-1 a Curazao, mientras que los africanos llegan dulces tras ganarle con solidez 1-0 a Ecuador. El encuentro se podrá ver en vivo por DSports y Disney+ Premium.