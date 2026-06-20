QUÉ CANAL PASA EN VIVO ALEMANIA VS. COSTA DE MARFIL POR EL MUNDIAL 2026
El encuentro Alemania vs. Costa de Marfil es, sin dudas, imperdible. Desde las 17 de esta sábado tendrá lugar en el BMO Field. Dónde verlo.
Alemania y Costa de Marfil se miden este sábado a las 17:00 (hora de Argentina) por la segunda fecha del Grupo E del Mundial 2026. El BMO Field será el escenario de un partidazo clave para definir quién se adueña de la cima de la tabla. Ambos llegan en racha: los alemanes vienen de aplastar 7-1 a Curazao, mientras que los africanos llegan dulces tras ganarle con solidez 1-0 a Ecuador. El encuentro se podrá ver en vivo por DSports y Disney+ Premium.
Una de las novedades del encuentro es que contará con la televisación de TyC Sports y DSports, además de Telefe, un canal al cual todos tienen acceso.
El partido aparece como una prueba de fuego para el seleccionado bávaro. El equipo dirigido por Julian Nagelsmann llega con poder ofensivo en alto nivel, mientras que el conjunto africano, bajo la conducción de Emerse Faé, se apoya en el orden táctico, la solidez defensiva y las transiciones rápidas de contragolpe.
En un Grupo E que empieza a tomar color, el resultado en Toronto puede marcar el rumbo: una victoria alemana lo dejaría muy cerca de los octavos, mientras que un triunfo de Costa de Marfil lo pondría en lo más alto de la tabla.
Cómo ver en vivo Alemania vs. Costa de Marfil
La televisación estará a cargo de Telefe, TyC Sports y DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow y DirecTV GO. También puede verse por la plataforma de streaming Paramount+.