PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL MÓDULO VII: SE SUMARON 104 NUEVAS PLAZAS PARA DESCOMPRIMIR LAS COMISARÍAS

En lo que va de la gestión ya se recuperaron cerca de 380 plazas en el Servicio Penitenciario Provincial (SPP).

Con recursos 100% provinciales, el gobernador Leandro Zdero, junto al ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, el ministro de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Hugo Domínguez, y el intendente Bruno Cipolini, inauguraron este lunes la refuncionalización integral del Módulo VII de la Unidad Penitenciaria II de Presidencia Roque Sáenz Peña. La obra permitirá descomprimir las comisarías.

“Para nosotros esto es importante porque ratifica la política de Seguridad en un Plan Estratégico que no solamente garantiza el cuidado en la ruralidad y en la ciudad, sino también en los internos”, señaló Zdero.

Una obra integral con fondos chaqueños

Se llevaron adelante trabajos de reacondicionamiento que incluyeron: reemplazo de sanitarios, instalación de sistemas de agua fría, caliente y potable, colocación de tanques de reserva, puertas reforzadas con doble seguridad, camastros nuevos, iluminación independiente por celda, tomacorrientes antivandálicos y un sistema eléctrico con protección e iluminación natural y artificial.

Matkovich recordó que el pabellón “estaba en pésimas condiciones y gracias a la decisión del gobernador pudo recuperarse. Hoy tiene capacidad suficiente y más seguridad también para el personal”.

Por su parte, Domínguez resaltó que la obra, de 700 metros cuadrados, “fue licitada, planificada y ejecutada desde cero con fondos 100% provinciales”, en línea con el plan de Gobierno que busca garantizar mejores condiciones edilicias en el SPP.

Un reclamo histórico de la comunidad

El intendente Cipolini agradeció la inversión provincial y remarcó que “era un pedido de muchos años de nuestra comunidad, para descomprimir comisarías abarrotadas de detenidos. Este es el segundo módulo refaccionado en Sáenz Peña, lo que significa más seguridad para internos y personal policial”.

Finalmente, la jefa del SPP, Erika Maidana, subrayó que este pabellón, construido en 2012 y cerrado por un Habeas Corpus por falta de mantenimiento, “hoy vuelve a abrir sus puertas en tiempo récord, permitiendo trasladar internos desde comisarías al ámbito penitenciario, cumpliendo con la política de seguridad del Gobierno provincial”.

