PUERTO VILELAS  SECUESTRAN CARNE BOVINA Y DETIENEN A UN HOMBRE EN UNA CAUSA POR ABIGEATO

El operativo fue realizado por efectivos de Seguridad Rural Metropolitana tras un allanamiento en la planta urbana.

Secuestraron 60 kilos de producto cárnico y un freezer, mientras continúa la investigación.

En el marco de una investigación por supuesto abigeato, efectivos del Departamento de Seguridad Rural Metropolitana llevaron adelante un allanamiento en un domicilio ubicado en Puerto Vilelas.

La medida judicial tuvo resultado positivo y permitió el secuestro de 60 kilos de carne de origen bovino y un freezer, elementos considerados de interés para la causa.

Durante el procedimiento fue aprehendido un hombre de 63 años, quien quedó a disposición de la Justicia.

La investigación continúa y los efectivos trabajan para determinar la participación de otros posibles involucrados.

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