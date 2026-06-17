PUERTO TIROL OPERATIVO ANTIWILEROS: DOS JÓVENES DEMORADOS Y MOTOCICLETAS SECUESTRADAS

El procedimiento se realizó en distintos puntos de Puerto Tirol. Intervino personal de la Comisaría local durante un operativo de prevención de maniobras peligrosas en la vía pública.

En el marco del Operativo Antiwileros, efectivos de la Comisaría de Puerto Tirol demoraron a dos jóvenes que circulaban en motocicletas cometiendo infracciones de tránsito y poniendo en riesgo la seguridad vial.

Alrededor de las 19:30 frente al Club Juventud, en el barrio 200 Viviendas, donde fue demorado un motociclista de 18 años que había cruzado un semáforo en rojo a alta velocidad. El rodado presentaba modificaciones irregulares y carecía de documentación, casco y licencia de conducir.

Más tarde, cerca de las 20:40, en el acceso a Puerto Tirol frente al barrio Villa Elena, los agentes demoraron a otro motociclista de 21 años que también había atravesado un semáforo en rojo. Durante el control, secuestraron además un cuchillo y un puñal que transportaba ocultos debajo del baúl de la motocicleta.

Por disposición del Juzgado de Faltas local, ambos fueron notificados por infracciones al Código de Faltas Provincial y los vehículos quedaron secuestrados.

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