PROGRAMA ÑANDE: CRECEN LAS FERIAS DE PEQUEÑOS PRODUCTORES “SIN INTERMEDIARIOS”

*La iniciativa del Gobierno del Chaco fortalece a pequeños y medianos productores rurales, promueve el consumo directo y favorece el desarrollo de las economías regionales y familiares.*

El Gobierno provincial realizó una nueva edición de la feria del programa Ñande en la Plaza 25 de Mayo de Resistencia, un espacio destinado a la comercialización directa de productos elaborados por pequeños productores y emprendedores chaqueños, sin intermediarios.

La propuesta forma parte de una política integral que busca fortalecer y acompañar a pequeños y medianos productores rurales, promoviendo el arraigo en las comunidades, impulsando las economías regionales y mejorando la calidad de vida de las familias que viven de la producción.

El coordinador del programa, Abel “Belchi” Silva, destacó el crecimiento sostenido de la iniciativa y la buena respuesta tanto de los productores como de los consumidores. “Estamos muy contentos tanto nosotros como los pequeños productores y emprendedores que tienen la posibilidad de comercializar sus productos en la Plaza 25 de Mayo”, expresó.

Asimismo, invitó a nuevos productores a sumarse a la propuesta. Los interesados *pueden acercarse a la oficina ubicada en Obligado 229,*donde recibirán asesoramiento sobre los requisitos y la documentación necesaria para participar.

Silva explicó que uno de los principales requisitos es contar con el carnet de manipulación de alimentos y producir la mercadería que se comercializa. “Está prohibido comprar para revender, porque el objetivo es fortalecer las economías regionales y las economías familiares”, remarcó.

Finalmente, valoró la aceptación que tiene la feria entre los vecinos de Resistencia. “La feria se realiza viernes de por medio, de 9 a 13, y los productores venden absolutamente todo lo que traen”, concluyó.

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