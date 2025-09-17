PROGRAMA DE PREVENCIÓN METROPOLITANA: NUEVOS PATRULLEROS PARA LAS COMISARÍAS DE BARRANQUERAS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La entrega forma parte del Programa de Prevención Metropolitana (PPM), éstos vehículos reforzarán el patrullaje y contribuirán a la prevención y a combatir el delito en el Área Metropolitana del Gran Resistencia, a través de un trabajo coordinado con el Centro de Monitoreo.

El Gobernador Leandro Zdero y el Ministro de Seguridad Hugo Matkovich entregaron, este miércoles, patrulleros 0 km para las Comisarías Primera, Segunda y Tercera de Barranqueras.

El Gobernador resaltó que este esfuerzo permite cumplir un objetivo ambicioso: “Logramos lo que se pensaba imposible: que todas las comisarías tengan vehículos 0 km”.

El principal objetivo del PPM es recuperar el orden, la legalidad y la seguridad en las calles del Gran Resistencia, en el marco del Plan Estratégico por un Chaco + Seguro. Este plan tiene como fin fortalecer la presencia operativa de la policía en la región, reforzar el patrullaje territorial y garantizar una flota de vehículos modernos para una actuación ágil y coordinada.

El Gobernador Zdero destacó que el plan de seguridad está orientado a ordenar la seguridad en la provincia, que estaba anarquizada. Entre las acciones implementadas se encuentran la reapertura de la Escuela de Policía, la incorporación de nuevos recursos humanos, la adquisición de nuevas armas modernas, la ampliación del servicio penitenciario y la puesta en marcha del Centro de Monitoreo.

“Es necesario hacer las cosas bien, siempre dentro del marco de la ley, para recuperar lo que se había quebrado: la confianza entre la policía y la ciudadanía”, señaló Zdero. Además, remarcó la importancia de la tecnología en la lucha contra el crimen, destacando el uso de aplicaciones móviles para denunciar delitos y el monitoreo de patrulleros, lo cual asegura que cumplan sus recorridos de manera eficiente, en tiempo y forma.

Reconocimiento a la Valiente Actuación de un Alumno de la Escuela de Policía

En el acto también se destacó la intervención exitosa de Renzo López, un alumno de la Escuela de Policía, quien participó activamente en la detención de un delincuente. Zdero hizo entrega de un reconocimiento especial a López, resaltando la importancia de la formación policial de calidad para enfrentar los desafíos de seguridad.

Por su parte, el ministro de Seguridad Hugo Matkovich, subrayó que esta entrega de vehículos es un cumplimiento del compromiso del Gobierno Provincial para garantizar los recursos materiales y humanos necesarios para que la policía pueda desempeñar su labor de manera eficiente. “Estamos dando un cierre al sistema de prevención del área Metropolitana, con resultados positivos que se ven reflejados en la disminución de delitos”, destacó el Ministro.

Como ejemplo de los logros obtenidos, Matkovich mencionó que, en los últimos años, los robos de motos eran entre 14 y 15 por día y, actualmente, en los horarios de prevención, la cifra ha llegado a cero robos en muchos casos.

En tanto, el jefe de Policía, Fernando Romero, junto con el subjefe de Policía, Manuel Silva, y el director General de Seguridad Metropolitana, Nelson Alvarenga, participaron del acto, donde también se entregaron las llaves y documentación de los vehículos a los jefes de las comisarías. Estos patrulleros fortalecerán el patrullaje preventivo, brindando mayor seguridad a los ciudadanos y contribuyendo a la construcción de una comunidad más segura.

