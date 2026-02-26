PROGRAMA DE ORDENAMIENTO VEHICULAR EN EL CASCO CÉNTRICO 🚦

Ante la imperiosa necesidad de avanzar en el ordenamiento vehicular y de motocicletas, y teniendo en cuenta que en el casco céntrico —especialmente en inmediaciones de las oficinas públicas— el tránsito es cada vez mayor, el Municipio de Castelli, a través de la Secretaría de Obras Públicas y el área de Tránsito, lleva adelante un programa de ordenamiento vehicular.

El objetivo es garantizar una circulación segura por calles y veredas, promoviendo que los ciudadanos incorporen el hábito de estacionar en las áreas habilitadas, contribuyendo así a una mejor convivencia vial

Asimismo, se continúan creando herramientas que fortalecen la seguridad, como el sistema de monitoreo urbano. Ahora es tiempo de avanzar en el ordenamiento del estacionamiento, delimitando claramente los espacios destinados para motos y automóviles.

⚠️ Recordá: la línea amarilla indica prohibido estacionar.

De esta manera buscamos mejorar la circulación, ordenar el tránsito y construir entre todos una ciudad más segura y organizada 🤝🚗🏍️.

Municipalidad Juan José Castelli

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