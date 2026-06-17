PROGANO: EL IMPULSO QUE DEVUELVE OPORTUNIDADES A LOS PRODUCTORES DE EL IMPENETRABLE

Primera carga de chivos y cabras, desde Miraflores al mundo.

Con esta carga de los primeros chivos en el Centro de Desarrollo Productivo (Ce.De.Pro) de Miraflores, el Gobierno provincial puso en marcha una nueva etapa de comercialización caprina que permite exportar producción chaqueña a mercados internacionales, generando ingresos directos para cientos de familias del Impenetrable.

La operatoria contempla, en una primera etapa, completar siete contenedores con destino al sudoeste de África y países de Asia, principalmente Omán. Para cada embarque se requieren unas 1.200 cabras y se prevé completar un contenedor cada 20 días, lo que implica la comercialización de aproximadamente 400 animales por semana.

El ministro de la Producción, Oscar Dudik, acompañado por los diputados provinciales Iván Gyoker y Maida With, destacó que se trata de “un día muy importante para la producción chaqueña”, al remarcar que el programa PROGANO vuelve a convertirse en una herramienta concreta para fortalecer el desarrollo de los pequeños productores. “Hoy comenzamos con la comercialización y estimamos poder suministrar cerca de 400 animales por semana. Esto significa llevar producción desde el corazón del Impenetrable hacia mercados internacionales, generando ingresos genuinos para las familias rurales”, expresó.

El funcionario resaltó además el acompañamiento permanente del gobernador Leandro Zdero, quien siguió de cerca el inicio de las operaciones. “Lo más importante es que el productor entrega su producción y recibe el pago en efectivo. Estamos cambiando una realidad histórica en la que muchas veces se terminaba recurriendo al trueque o al canje por mercadería”, señaló.

Los animales comercializados son adquiridas por el frigorífico Ovechás, de Pampa del Infierno, que realiza el pago contra entrega en cada campo o en los Ce.De.Pro, con la articulación de los técnicos del programa. Posteriormente, los animales son trasladados al establecimiento para su faena y exportación.

Por su parte, el coordinador de PROGANO, Ramón Bangher, celebró la reactivación de una iniciativa que estuvo paralizada durante años y que hoy vuelve a generar oportunidades para los productores. “Estamos dando respuesta al principal problema que tenían nuestros pequeños productores: la comercialización. Durante mucho tiempo trabajamos en genética, alimentación y manejo, pero faltaba el mercado. Hoy esa respuesta llegó y estamos viendo la emoción de las familias que pueden vender su producción y cobrar en efectivo”, sostuvo.

Bangher recordó además historias de productores que, gracias a la actividad caprina, pudieron sostener a sus familias y garantizar estudios para sus hijos. “Eso nos llena de orgullo. No hablamos solamente de producción, hablamos de arraigo, de familias que pueden quedarse en sus comunidades y progresar con su trabajo”, afirmó.

La comercialización continuará en distintas localidades del Impenetrable, entre ellas Misión Nueva Pompeya, Fuerte Esperanza, El Sauzalito, Taco Pozo y El Espinillo, donde existe una importante expectativa de participación de los productores.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que el objetivo es consolidar una cadena productiva sustentable que permita fortalecer el desarrollo regional, generar ingresos genuinos y posicionar a la producción caprina chaqueña en los mercados internacionales.

“Hoy podemos decir que la producción del Impenetrable está llegando al mundo”, concluyó Bangher.

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