PRÓFUGO DE LA JUSTICIA, EL TÍO DE “PEQUEÑO J” ROMPIÓ EL SILENCIO: “ENTREGARME ES ENGORROSO”

Manuel Valverde Rodríguez, tío de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, rompió el silencio en Telenoche. “No hice nada malo”, se defendió, y aseguró: “Nunca estuve en la escena del crimen”.

Valverde Rodríguez se encuentra prófugo, con pedido de captura nacional e internacional, por su presunta vinculación con el triple femicidio en Florencio Varela. “Entregarme es engorroso”, pretendió justificarse en una entrevista exclusiva desde Perú.

En este sentido, explicó cómo fue su estadía en la Argentina: “Yo he ido de visita a visitarlo a él. Hemos ido de paseo a Uruguay. Al no dejarme ingresar, tomé un vuelo de Uruguay a Lima. Desde ahí he quedado acá en Perú”.

Así Pequeño J entraba a la Argentina desde Uruguay. (Foto: Ministerio de Seguridad CABA)

Sobre las acusaciones de narcotráfico vinculadas a su familia, aseguró: “No estoy involucrado con el narcotráfico, yo trabajo en este momento”. Sobre su sobrino, señaló: “Los jóvenes son individuales, no cuentan a los padres lo que hacen. Mayormente los padres son los últimos en enterarse de las cosas”.

Valverde también negó conocer a alguien en el país que pudiera vincularlo con el triple femicidio: “No conozco a nadie en Argentina, no tengo familia ni conocidos ahí”. En cuanto a las pruebas que podrían exonerarlo, afirmó: “Tengo un video donde se ve la hora y la fecha, con lo cual es imposible que yo esté en Argentina el día 19 de septiembre”.

Sobre la posibilidad de entregarse a la Justicia, admitió las dificultades: “Dependo de muchas cosas: si me presento, me llevarían al penal y tendría que empezar el proceso. Trato más bien de aclarar esto, así no se puede aclarar de esta manera”.

A la vez, contó detalles de su estadía en la Argentina con su sobrino: “Lo veía salir, mayormente, pero no le he visto nada de malo. Solamente salíamos juntos, nos íbamos a comer, nos íbamos a mirar el deporte. Incluso le dije: ‘Debes hacer tus documentos’, y lo acompañé a pagar una multa en Migraciones”.