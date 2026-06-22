PREVIA ALBICELESTE: ADULTOS MAYORES VIVEN UNA JORNADA DE DEPORTE Y RECREACIÓN EN EL POLIDEPORTIVO JAIME ZAPATA

La propuesta del Instituto del Deporte Chaqueño reúne a personas mayores de 50 años en una mañana de actividad física, recreación y acompañamiento, en la antesala del partido de la Selección Argentina por el Mundial de Fútbol 2026.

Con el objetivo de promover hábitos saludables, fortalecer los vínculos sociales y generar espacios de recreación para las personas mayores, el Instituto del Deporte Chaqueño realiza este lunes la jornada “Previa Albiceleste” en el Complejo Polideportivo Jaime Zapata, en la antesala del encuentro que la Selección Argentina disputará frente a Austria por el Mundial de Fútbol 2026.

La actividad reúne a adultos mayores de 50 años que participan habitualmente de las propuestas deportivas y recreativas que ofrece el organismo provincial, en una mañana especial que combinó ejercicio físico, integración y el entusiasmo por acompañar a la Selección nacional.

El vicepresidente del Instituto del Deporte Chaqueño, Gabriel Pellegrini, destacó la importancia de este tipo de iniciativas. “Como todas las mañanas, tenemos un grupo nutrido de adultos que concurren a realizar distintas actividades en este complejo y, en esta ocasión, quisimos darle una connotación especial por el partido que disputará nuestra Selección Argentina”, expresó.

Por su parte, el responsable del Departamento de Actividad Física y Salud del Instituto, Rodolfo Godoy, celebró la amplia participación y recordó que durante todo el año se desarrollan múltiples propuestas destinadas a este sector de la comunidad. Entre ellas se encuentran newcom, tejo, actividades neuromusculares, folklore, zumba y el programa “Activamente”, orientado al trabajo de la coordinación fina y la estimulación cognitiva. “Desde el Gobierno del Chaco y el Instituto del Deporte queremos brindar todo lo mejor a los adultos mayores y facilitarles espacios para la práctica deportiva, promoviendo una vida activa y saludable”, concluyó Godoy.

A través de estas acciones, el Gobierno provincial continúa impulsando políticas públicas que promueven el bienestar integral y la inclusión de las personas mayores mediante el deporte y la recreación.

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