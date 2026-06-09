PREVENCIÓN Y CONTROL SECUESTRARON FAUNA SILVESTRE DURANTE UN OPERATIVO

Además, identificaron personas y realizaron controles vehiculares en la zona rural de Colonia Benítez.

Efectivos de la Comisaría de Colonia Benítez llevaron adelante este martes por la mañana un operativo de seguridad preventiva en la zona rural de la localidad, donde secuestraron un ejemplar de fauna silvestre y realizaron tareas de control e identificación.

Durante el despliegue, los uniformados detectaron una infracción a la Ley Provincial de Caza N.º 1429-R, por lo que procedieron al decomiso de un tatú mulita (Dasypus hybridus) sin vida. La intervención fue puesta en conocimiento de la Dirección de Fiscalización Ambiental, que tomó participación en el caso.

Asimismo, los agentes efectuaron consultas sobre seis motocicletas mediante el Sistema de Padrón de Motos Unificado, controlaron diez vehículos e identificaron a ocho personas a través del sistema Si.Ge.Bi.

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