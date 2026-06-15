PRESIDENCIA ROCA DOBLE HOMICIDIO: DETUVIERON AL PRESUNTO AUTOR DEL ATAQUE A DOS JOVENES

El violento enfrentamiento dejó dos víctimas fatales y un herido. Testigos apuntaron al presunto agresor, quien ya se encuentra detenido.

Un violento episodio ocurrido durante la madrugada de este lunes en el barrio San Juan de Presidencia Roca terminó con la muerte de dos jóvenes y la detención del presunto autor del ataque.

La causa, investigada por la Fiscalía de turno de General San Martín bajo la carátula de «Supuesto Homicidio», tuvo su desenlace más grave con el fallecimiento de dos jóvenes de 19 y 21 años, quienes habían resultado heridos con arma blanca durante una pelea registrada en una vivienda ubicada sobre calle Formosa.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, varias personas compartían bebidas alcohólicas cuando se produjo una discusión que fue escalando hasta convertirse en una agresión con arma blanca. Como consecuencia, ambos jóvenes sufrieron heridas de gravedad y posteriormente fallecieron.

Durante las diligencias investigativas, efectivos policiales lograron la conducción y posterior detención del principal sospechoso, quien fue señalado por testigos presenciales como el presunto autor de las lesiones que provocaron las muertes.

Además, otro hombre que intentó intervenir en el conflicto resultó herido en uno de sus hombros y recibió asistencia médica, encontrándose fuera de peligro.

En el lugar trabajaron integrantes de la Fiscalía, peritos del Gabinete Científico del Poder Judicial y personal policial, quienes realizaron las pericias correspondientes, levantamiento de rastros y documentación fotográfica de la escena.

Asimismo, los efectivos secuestraron un cuchillo y prendas de vestir con aparentes manchas de sangre, elementos que fueron incorporados a la causa para su análisis pericial.

Por disposición de la magistratura interviniente, los cuerpos fueron trasladados a la morgue judicial para la realización de las autopsias correspondientes, mientras continúan las actuaciones para esclarecer completamente las circunstancias del hecho.

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