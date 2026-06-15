PRESIDENCIA DE LA PLAZA RECUPERARON ELEMENTOS ROBADOS EN UNA CAUSA POR HURTO: HAY UN ADOLESCENTE DEMORADO

La Policía de Presidencia de la Plaza logró esclarecer parcialmente un hecho de hurto denunciado por un vecino, tras identificar a uno de los presuntos autores mediante el análisis de cámaras de seguridad.

La investigación se inició a partir de la denuncia de un hombre que informó la sustracción de una caja de herramientas que contenía artículos de pesca y dos cañas desde su vivienda. Al revisar las grabaciones de seguridad, los efectivos lograron establecer que los supuestos responsables serían un adolescente de 14 años y su hermano mayor.

Durante tareas investigativas, personal policial localizó al menor mientras caminaba por la intersección de avenida Alcalá y calle Las Heras. Los agentes advirtieron que vestía la misma ropa observada en las imágenes de seguridad, por lo que procedieron a su demora.

Además, se secuestraron dos cañas de pescar de similares características a las denunciadas como sustraídas. La Fiscalía Penal N° 3 dispuso el secuestro de las prendas utilizadas por el adolescente, la aprehensión del presunto cómplice mayor de edad y la recaratulación de la causa a “Hurto agravado por la participación de un menor de edad”.

Por disposición del Juzgado del Menor en turno, intervino la Unidad de Protección Integral local y, tras las diligencias correspondientes, el adolescente fue entregado a sus progenitores, mientras continúa la búsqueda de los restantes elementos denunciados y del segundo sospechoso.

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