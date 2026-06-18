Jue. Jun 18th, 2026

PRESIDENCIA DE LA PLAZA  LOCALIZARON A UNA MUJER QUE ERA BUSCADA EN BUENOS AIRES

por Redaccion J 3 horas atrás

La mujer de 35 años se encontraba por su voluntad en nuestra provincia.

En el marco de operativos de prevención de ilícito e identificación de personas y vehículos los efectivos de la Comisaria demoraron a una mujer de 35 años en la ruta 16 al kilómetro 115.

Allí tras verificar sus datos personales con los sistemas de identificación, en este caso el sistema Miminseg, descubrieron que había dos solicitudes de averiguación de paradero de la Provincia de Buenos Aires.

Ante esta situación la ciudadana fue conducida a la dependencia policial, la fiscalía en turno dispuso que se informe a las autoridades solicitantes sobre su paradero, y la notificación del expediente.

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