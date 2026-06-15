POR TAREAS DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO, PODRÍA HABER BAJA PRESIÓN DE AGUA

En el marco de su plan de mejoras permanentes en los servicios esenciales, Sameep realizará este martes trabajos de mantenimiento y adecuación eléctrica en la Planta Potabilizadora N° 1 de Barranqueras, específicamente en uno de los centros de distribución eléctrica (transformador).

La intervención técnica demandará aproximadamente cuatro horas y podría ocasionar baja presión en el servicio de agua potable para los usuarios de Barranqueras, Puerto Vilelas, la zona sureste de Resistencia y Cisterna Norte.

Las tareas consisten en trabajos de mantenimiento y adecuación en una subestación interna de la empresa, con el objetivo de mejorar el abastecimiento energético, garantizar una mayor confiabilidad del sistema y optimizar la prestación del servicio de agua potable.

Al respecto, el gerente de Producción de Sameep, Aníbal Aquino, explicó que «estos trabajos se realizan con el objetivo de fortalecer la infraestructura eléctrica interna, necesaria para brindar una prestación más eficiente y llegar con un mejor servicio a la comunidad».

Desde la empresa informaron que, una vez finalizados los trabajos, se reanudará la operación normal de la planta y se restablecerá gradualmente el servicio de agua potable en las zonas afectadas.