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1. Información que recopilamos

Podemos recopilar información proporcionada voluntariamente por los usuarios, como nombre, dirección de correo electrónico y cualquier otra información enviada mediante formularios de contacto o interacción con el sitio.

Además, podemos recopilar información técnica de forma automática, incluyendo:

Dirección IP.

Tipo de navegador.

Sistema operativo.

Páginas visitadas.

Fecha y hora de acceso.

2. Uso de la información

La información recopilada puede utilizarse para:

Mejorar la experiencia de navegación.

Responder consultas o solicitudes.

Administrar y mantener el sitio web.

Analizar estadísticas de uso y rendimiento.

Gestionar integraciones con servicios de terceros.

3. Integración con Facebook y Meta Platforms

Portico Noticias utiliza las herramientas y APIs proporcionadas por Meta Platforms para automatizar la publicación de contenido en páginas y perfiles autorizados.

Cuando un administrador autoriza la conexión con Facebook, podemos acceder únicamente a los permisos necesarios para:

Publicar contenido en páginas administradas.

Gestionar publicaciones autorizadas.

Obtener información básica relacionada con la cuenta o página conectada, según los permisos concedidos.

No vendemos, alquilamos ni compartimos información personal obtenida a través de Facebook con terceros, excepto cuando sea requerido por ley o por el funcionamiento técnico del servicio.

Para más información sobre las políticas de privacidad de Meta, consulte:

Política de privacidad de Meta

4. Cookies

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5. Servicios de terceros

Podemos utilizar servicios de terceros para análisis, alojamiento web, seguridad o automatización de publicaciones. Estos proveedores pueden procesar información únicamente en la medida necesaria para prestar sus servicios.

6. Seguridad de los datos

Implementamos medidas razonables de seguridad para proteger la información contra accesos no autorizados, alteraciones, divulgaciones o destrucción.

Sin embargo, ningún método de transmisión o almacenamiento electrónico es completamente seguro.

7. Derechos de los usuarios

Los usuarios pueden solicitar acceso, corrección o eliminación de sus datos personales contactándonos mediante los canales indicados en esta política.

8. Eliminación de datos

Los usuarios que hayan autorizado la integración con Facebook pueden solicitar la eliminación de los datos asociados enviando una solicitud a:

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Una vez recibida la solicitud, procesaremos la eliminación de los datos dentro de un plazo razonable, salvo obligación legal de conservación.

9. Cambios en esta política

Nos reservamos el derecho de actualizar esta Política de Privacidad en cualquier momento. Las modificaciones serán publicadas en esta misma página junto con la fecha de actualización.

10. Contacto

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