POLICÍA CAMINERA DETUVO CAMIONETA CON PEDIDO DE SECUESTRO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El rodado tenía un pedido activo desde 2018 por una causa federal de infracción a la Ley 23.737.

Este jueves a las 11:30, en el Puesto de Control Móvil de Ruta Nacional N°16 kilómetro 10, personal de Policía Caminera interceptó una Volkswagen Amarok conducida por un hombre de 34 años, domiciliado en Corrientes.

Al consultar el dominio en el sistema MIMINSEG, se detectó un pedido de secuestro activo, solicitado por Prefectura Naval Argentina en 2018, en una causa por infracción a la Ley 23.737, con intervención del Juzgado Federal N°2. La División Verificación Vehicular realizó el control físico del rodado para ser entregado a las autoridades judiciales.

Relacionado