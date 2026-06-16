Policía Caminera – FIN DE SEMANA: INTERVENCIONES, DETENCIONES Y MAS DE 70 MOTOCICLETAS SECUESTRADAS
Este fin de semana Policía Caminera realizó operativos en todo el ámbito provincial con el fin de prevenir siniestros y fortalecer la Seguridad Vial.
👉Paralelo 28
Agentes Viales, demoraron un camión que transportaba 30.060 toneladas de algodón por presentar carta de porte vencida.
Dieron intervención al organismo competente.
✅Regulación de Tránsito – 73° Aniversario Policía Del Chaco
Operadores realizaron tareas de desvío, ordenamiento y regulación del tránsito durante el acto conmemorativo por el Día de la Policía del Chaco, llevado a cabo en el Parque de la Democracia y de la Juventud, garantizando la seguridad vial y la fluidez vehicular en la zona.
🚧Operativos y Cápsulas de Seguridad
Participaron del operativo Lince junto a otras unidades donde secuestraron motocicletas por infracción al Código de Faltas. Además, realizaron tareas de Cápsulas y acompañamiento en la «4ta Edición de la Sinergia Marathon 2026» organizado por la Asociación Civil Sinergia Rollers.
También realizaron cápsula de Seguridad a la delegación visitante del Club Defensores De Vilelas, hasta el club sarmiento.
👏Junto al Municipio
Se realizó un operativo de Prevención en conjunto al personal municipal de Resistencia y Pcia. Roque Sáenz Peña, dónde secuestraron 49 motocicletas por infracción a la ordenanza municipal.
Por otra parte, realizaron operativos de Seguridad Preventiva denominado Corredor Vial Seguro en conjunto a unidades especiales y comisarías en el Aeropuerto Internacional de Rcia, donde secuestraron 3 motocicletas por infracción al código 850-J.
🚔Sigebi-Sifcop
En toda la provincia demoraron a 1 persona con pedido de captura.+
🔊SECUESTROS Y ACTAS DE INFRACCIÓN
Labraron un total de 525 actas varias
Retiraron varios animales sueltos de la ruta.
Incautaron 32 motocicletas por infracción al Código de Faltas.