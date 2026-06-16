Policía Caminera – FIN DE SEMANA: INTERVENCIONES, DETENCIONES Y MAS DE 70 MOTOCICLETAS SECUESTRADAS

Este fin de semana Policía Caminera realizó operativos en todo el ámbito provincial con el fin de prevenir siniestros y fortalecer la Seguridad Vial.

👉Paralelo 28

Agentes Viales, demoraron un camión que transportaba 30.060 toneladas de algodón por presentar carta de porte vencida.

Dieron intervención al organismo competente.

✅Regulación de Tránsito – 73° Aniversario Policía Del Chaco

Operadores realizaron tareas de desvío, ordenamiento y regulación del tránsito durante el acto conmemorativo por el Día de la Policía del Chaco, llevado a cabo en el Parque de la Democracia y de la Juventud, garantizando la seguridad vial y la fluidez vehicular en la zona.

🚧Operativos y Cápsulas de Seguridad

Participaron del operativo Lince junto a otras unidades donde secuestraron motocicletas por infracción al Código de Faltas. Además, realizaron tareas de Cápsulas y acompañamiento en la «4ta Edición de la Sinergia Marathon 2026» organizado por la Asociación Civil Sinergia Rollers.

También realizaron cápsula de Seguridad a la delegación visitante del Club Defensores De Vilelas, hasta el club sarmiento.

👏Junto al Municipio

Se realizó un operativo de Prevención en conjunto al personal municipal de Resistencia y Pcia. Roque Sáenz Peña, dónde secuestraron 49 motocicletas por infracción a la ordenanza municipal.

Por otra parte, realizaron operativos de Seguridad Preventiva denominado Corredor Vial Seguro en conjunto a unidades especiales y comisarías en el Aeropuerto Internacional de Rcia, donde secuestraron 3 motocicletas por infracción al código 850-J.

🚔Sigebi-Sifcop

En toda la provincia demoraron a 1 persona con pedido de captura.+

🔊SECUESTROS Y ACTAS DE INFRACCIÓN

Labraron un total de 525 actas varias

Retiraron varios animales sueltos de la ruta.

Incautaron 32 motocicletas por infracción al Código de Faltas.

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