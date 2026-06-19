PÍO SANDER RECORRIÓ LAS OBRAS DE ILUMINACIÓN EN LA CANCHA DE BEACH VOLEY

El intendente Pío Sander supervisó los trabajos que lleva adelante personal de la Secretaría de Obras Públicas en el sector conocido como la Rotonda de la Virgen, uno de los espacios recreativos más concurridos de la ciudad.

Las tareas se concentran en la cancha de beach vóley, donde se avanza con la colocación de nuevas luminarias y el mejoramiento del sistema de iluminación para brindar mejores condiciones a quienes practican actividades deportivas y recreativas en horario nocturno.

«Seguimos acondicionando nuestros espacios públicos porque son lugares elegidos por muchos jóvenes y familias. Queremos que puedan disfrutarlos con mayor seguridad y comodidad», expresó el jefe comunal.

El municipio trabaja en la puesta en valor de los espacios recreativos para el disfrute de toda la comunidad.

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