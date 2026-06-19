PEQUEÑO J DENUNCIÓ «TORTURAS PSICOLÓGICAS» EN PRISIÓN Y ACTIVÓ UNA JUGADA JUDICIAL
Pequeño J, el principal acusado del triple crimen de Florencio Varela presentó un hábeas corpus por sus condiciones de detención.
En el marco de la causa por el triple crimen de Florencio Varela, el principal acusado, Tony Janzen Valverde Victoriano (conocido como Pequeño J), volvió a quedar en el centro de la escena luego de que su defensa presentara un hábeas corpus denunciando que sufre “torturas psicológicas” dentro del establecimiento donde permanece detenido.
Según la presentación judicial, el imputado atraviesa un régimen de encierro particularmente estricto, con permanencia casi total en celda —se mencionan hasta 23 horas diarias de aislamiento—, lo que habría motivado el planteo de su defensa por considerar que esas condiciones afectan su integridad emocional y sus derechos básicos.
En ese contexto, los abogados solicitaron que se revise su situación de detención e incluso se evalúe un eventual traslado, en lo que aparece como una nueva ofensiva procesal dentro de una causa que ya viene cargada de tensión y exposición mediática.
El hábeas corpus que presentó Pequeño J ante la Justicia
Más allá del impacto que genera el término utilizado en la presentación, el planteo no está vinculado al hecho investigado —el triple crimen de Florencio Varela— sino a las condiciones de encierro actuales, algo que suele tramitarse mediante este tipo de recursos judiciales cuando se cuestionan medidas consideradas excesivas o restrictivas.
En los pasillos judiciales, este tipo de movimientos suelen leerse como parte de una estrategia más amplia de defensa, que busca abrir distintos frentes mientras avanza la investigación principal. En este caso, la jugada suma un nuevo capítulo a un expediente que no deja de generar derivaciones.
Mientras tanto, la causa sigue su curso con fuerte atención pública, y cada presentación vinculada a Tony Janzen Valverde Victoriano agrega una capa más de complejidad a un caso que ya de por sí mantiene alto voltaje mediático y judicial, con lecturas cruzadas y un clima de permanente ebullición.