PATRICIA BULLRICH RENUNCIÓ A SER CANDIDATA A DIPUTADA EN LAS PRÓXIMAS ELECCIONES: “APUESTO AL 2023″

Finalmente, Patricia Bullrich no será candidata en las próximas elecciones. Como parte de un acuerdo político con Horacio Rodríguez Larreta, la presidenta del PRO aceptó que María Eugenia Vidal sea la primera postulante a diputado del distrito y desistió de competir con ella en las PASO del 12 de septiembre.

“Apuesto al 2023″, dijo Bullrich en una carta difundida esta tarde, en la que afirmó: “La elección parlamentaria nos pone frente al desafío de no permitir que nuestra Constitución sea letra muerta. Para lograr este propósito voy a declinar la posibilidad de ser candidata en los próximos comicios. Estoy segura de que para esa elección no soy imprescindible ya que contamos con excelentes candidatos en todo el país. Igualmente segura de que la mía debe ser otra tarea: la de colaborar desde la conducción de mi partido en la construcción del futuro y no disputando un cargo en la Legislatura”, afimó.

La decisión fue adoptada por Bullrich luego de una reunión con el jefe de Gobierno, el miércoles pasado, y de otra que mantuvieron sus principales operadores que se hizo al día siguiente: allí se pusieron de acuerdo en la inclusión de dos candidatos de la ex ministra de Seguridad en la lista de Juntos por el Cambio de la Ciudad para diputado nacional y tres en la de legislador porteño, aunque también pidió puestos de diputados en la Provincia de Buenos Aires. Según lo conversado, la presidenta del PRO será también la encargada de cerrar las nóminas de candidatos en todas las provincias.

La dirigente convocó a su mesa chica de colaboradores para un Zoom que se realizó el viernes a última hora para analizar las alternativas del acuerdo y sus implicancias, luego de casi dos días en los cuales las negociaciones parecieron fracasar porque desde el gobierno porteño filtraron la información a un diario sin el consentimiento de Bullrich mientras ella tenía previsto anunciar este sábado su decisión de bajarse de la candidatura.



La carta abierta de Patricia Bullrich

El malestar por el anticipo inconsulto de la información fue tanto que Bullrich dio indicios en la tarde de este viernes de que no se iba a bajar de la candidatura. “No renuncio a acompañar a cada argentino para que cumpla sus sueños”, publicó la presidenta del PRO en las redes sociales.

Por su parte, dirigentes bonaerenses de Juntos por el Cambio daban por seguro que Jorge Macri, intendente de Vicente López, resolvería también en las próximas horas aceptar la postulación de Diego Santilli en Provincia, aunque allegados al jefe comunal, que se resiste al desembarco de un porteño en Provincia, aseguraron que avanza con una lista propia del PRO en las primarias y mantiene conversaciones con la UCR provincial.

En el entorno de Bullrich admitieron a Infobae que uno de los principales motivos para desistir de su candidatura fue la falta de respaldo de Mauricio Macri: cree que es muy difícil ir a una batalla electoral contra el poderoso aparato porteño de Rodríguez Larreta sin contar con el aval del ex presidente, que, según afirmaron, pasó de alentarla en privado a aclarar que será neutral en las peleas internas del PRO.



Horacio Rodríguez Larreta impuso sus candidatos en Capital y Provincia: María Eugenia Vidal y Diego Santilli

“Algo cambió después de la reunión a solas de Mauricio y Horacio”, aseguraron cerca de la ex ministra de Seguridad sobre la actitud del ex mandatario y sugirieron que hubo algún tipo de acuerdo que no trascendió y que hizo cambiar su postura respecto de la disputa por las candidaturas porteñas.

A Bullrich ya le había caído mal cuando Macri dijo hace quince días que esperaba que la dirigencia de Juntos por el Cambio pudiera “contener los egos” porque intuyó que también le hablaba a ella. Ahora, aseguran en su entorno, el malestar creció porque el ex presidente se reunió la semana pasada con Larreta y con Vidal, con quienes tiene muchas diferencias, pero no con la jefa del PRO, que está en sintonía con él.

En forma simultánea con el supuesto viraje de Macri en la interna del PRO, Bullrich negociaba con Rodríguez Larreta para intentar un acuerdo electoral, aunque rechazó varias veces la oferta para bajar al tercer lugar de la lista de diputados e insistió en un reparto equilibrado de las candidaturas en Capital y en Provincia. Las tratativas se mantuvieron pese a todo y, tras la charla con el alcalde porteño, la ex ministra se convenció de que no debía competir con Rodríguez Larreta para preservar la unidad del PRO y que tenían que unificar sus esfuerzos en la pelea contra el Gobierno en las elecciones.



Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta

El acuerdo alcanzado en la Ciudad permitirá pacificar al PRO del distriro y representa un triunfo político para Rodríguez Larreta en proyecto de asumir el liderazgo de la oposición para cimentar su carrera presidencial en 2023: logró imponer la candidatura de Vidal, pese a que Macri quería que la ex gobernadora compitiera en Provincia; demostró autoridad en su distrito y logró que una adversaria interna como Bullrich se corriera de la pelea.

Para la ex ministra de Seguridad, debilitada luego de que sintió que Macri la dejó sola, se trató de un gesto de buena voluntad hacia el jefe del distrito porteño y, a la vez, una señal hacia el sector del electorado que valora la unidad de toda la oposición para frenar al Gobierno.

Tras el acuerdo con Rodríguez Larreta, Bullrich podrá tener diputados nacionales (comenzando por el segundo lugar de la lista en la Ciudad) y legisladores porteños propios, más una presencia de diputados en el distrito bonaerense. El principal candidato que piensa aportar en Provincia es Gerardo Milman, uno de sus principales colaboradores y ex secretario de Seguridad durante su gestión ministerial en el gobierno de Cambiemos. En su equipo también están Florencia Arietto, Waldo Wolff, Paula Bertol, Juan Pablo Arenaza, Silvana Giudici, Federico Pinedo, Eduardo Amadeo y Maximiliano Guerra, entre otros.

Macri piensa que le correspondía a Rodríguez Larreta acordar listas de unidad en Capital y Provincia: “Tiene que hacerse cargo”, aseguraba en la intimidad. La mitad de la misión que debía cumplir el jefe de Gobierno está concretada. Ahora, sólo falta completar el mapa de las postulaciones opositoras en todo el país para intentar vencer al Frente de Todos en las elecciones, el gran objetivo de Juntos por el Cambio para 2021.

A continuación, el texto completo de la carta de Bullrich, titulada “No renuncio a acompañar a cada argentino para que cumpla sus sueños”:

“He tomado una decisión y quiero que la conozcan: de aquí en más, dedicaré mis horas, mi experiencia, mi esfuerzo, mi razón, mi sentimiento y mi acción a trabajar por dos grandes objetivos que, estoy persuadida, son centrales entre las preocupaciones y los anhelos de nuestros compatriotas, de nuestra gente.

Primero. Como Presidenta del PRO recorreré cada rincón del país para que, en esta próxima elección de medio término, logremos la mayoría legislativa que los argentinos necesitan para asegurarse de que podrán vivir en un país con República, con una democracia competitiva, con oportunidades para cada ciudadano; para que, entre todos, impongamos el reconocimiento del mérito, del trabajo, de la educación. Estas son y deben ser nuestras herramientas para construir una sociedad en la que el anhelo de progreso sea la razón de vida de cada familia.

La decadencia nos ha robado este porvenir. Y recuperarlo es el objetivo.

La elección parlamentaria nos pone frente al desafío de no permitir que nuestra Constitución sea letra muerta. Para lograr este propósito voy a declinar la posibilidad de ser candidata en los próximos comicios. Estoy segura de que -para esa elección- no soy imprescindible, ya que contamos con excelentes candidatos en todo el país. Igualmente segura de que la mía debe ser otra tarea: la de colaborar, desde la conducción de mi partido, en la construcción del futuro, y no disputando un cargo en la Legislatura.

Yo decido no ser candidata para potenciar mi responsabilidad y mi compromiso político. Para hacer mío, con más libertad y fuerza, el afianzamiento de la esperanza de una sociedad que quiere salir, de una buena vez, del populismo y trabajar para superar la pobreza, la inflación, la corrupción, el delito como forma de gobierno, la sumisión de la Ley a la perversión del poder, la destrucción de la cultura del esfuerzo, la mediocridad actual de la educación.

Por eso apuesto al 2023. Apuesto a llegar a cada hogar de nuestra Argentina y llevar una propuesta innovadora, que abracen con entusiasmo millones de ciudadanos, hartos y agobiados por lo que nos pasa como país.

Quiero que, de norte a sur y de este a oeste de nuestra nación, se sepan escuchados. Quiero que sepan que la política, tal como la entiendo y la ejerzo, sabe cómo representarlos. Quiero desafiar las voces del desaliento, el pesimismo y la propuesta de quienes creen que el país puede salir del pantano en el que estamos con las mismas mañas del poder que nos trajeron hasta aquí.

Yo les planteo a mis conciudadanos el desafío ético y práctico de que me acompañen hacia un cambio que los represente. A ser Cambiemos de verdad y no “Sigamos”. Quiero que sepan que procedo como lo hago porque he sabido escuchar el dolor y la exigencia cívica impostergable de miles y miles de argentinos que se hacen oír a diario, para decirle a la dirigencia política que se niegan a negociar con el delito para llegar a donde sueñan.

Esta causa es mía pero no es para mí. Dejar la apetencia de un cargo para seguir escuchando a cada ciudadano, esté donde esté, va a ser mi forma de demostrar que estoy convencida de que la construcción de una transformación fundamental se realiza también con renunciamientos. Éste es el mío.

Segundo. Quiero presentar y perfeccionar junto a ustedes un programa de gobierno que sea una bisagra en la historia argentina. Que termine con la destrucción de la economía privada y logre potenciar las iniciativas, multiplicar empresas y proyectos que llenen de oportunidades al país y a cada uno de sus habitantes. Un programa que se desprenda de un sistema asistencial que estanca a millones en la miseria y lo reemplace por un sistema que promueva el trabajo, que permita que cada ciudadano sienta que su vida tiene sentido y que su futuro no es durar, sino crecer, y dejar de marchar toda la vida para lograr que algún funcionario -al que no cabe sino calificar como demagogo- le dé un plan social a cambio de que renuncie a la dignidad de un proyecto de vida para él y sus hijos.

Quiero que los políticos y los sindicalistas vivamos de nuestro sueldo y cuidemos el dinero de cada argentino. Que pongamos fin a la corrupción y dejemos de resignarnos a la idea de que ella siempre existió y, por ende, siempre existirá.

Quiero que nos rebelemos contra esta mentira que, a fuerza de ser repetida, pasa por ser una verdad.

Quiero que cualquier ciudadano pueda llegar a ser funcionario del Estado, si así lo desea. Y no que sólo acceda a un cargo en él mediante la recomendación de algún político; que sólo el mérito sea la vara. Que el sueldo no sea para pagar impuestos y que los impuestos no ahoguen la producción. Que los sindicatos no destruyan el empleo y que, finalmente, den oportunidades a quien trabaja. Que las leyes existan para proteger al ciudadano y no para amparar a los delincuentes. Que no dé lo mismo cumplir la ley que no hacerlo. Que la vida valga, porque es algo sagrado, y que no se vea amenazada en cada esquina. Que la Justicia comprenda al ciudadano y no le dé la espalda a la Ley. Que nos animemos a destruir las mafias que quieren terminar con nosotros; las burocracias que quieren paralizarnos en la esterilidad; la narcopolítica, que nos convierte en esclavos; la acumulación del poder en provincias que redactan constituciones y promueven regímenes electorales que feudalizan los estados federales.

Frente a esta degradación de los valores republicanos y a la intención perversa de que vivamos sometidos a un modelo de poder asentado en un partido único, donde la política se convierte en una corporación indiferente a la sociedad, mi decisión hoy es poner mi convicción, mi fuerza y mi preparación intelectual para llenar la Argentina de proyectos de vida, de unicornios, de profesionales con trabajo, de negocios con clientes, de movimiento turístico, de jóvenes emprendedores decididos a permanecer en nuestro país, de iniciativas creadoras en minería, en agropecuaria, en industria. Es indispensable poblar a la Nación de servicios, de nuevas tecnologías, de escuelas sin días perdidos y con una dinámica pedagógica innovadora en la que abunden las ideas y que provea herramientas para que el conocimiento y la libertad sean sinónimos. Para lograr, en fin, que tantas y tantas ideas y sueños se conviertan en realidad y afiancen nuestra democracia. Quiero, con mi renuncia, acercarme a la ciudadanía desde donde siento que puedo hacerlo con más profundidad y contribuir a mejorar la calidad de nuestra convivencia solidaria. Nuestro Estado debe dejar de ser un martirio para los argentinos -ese socio parasitario que es hoy, el sepulcro de sus expectativas- para convertirse de una vez por todas en su aliado.

En definitiva, no renuncio ni renunciaré, en la medida de mis fuerzas, a conducir el país hacia ese horizonte en el que cada argentino pueda ver cumplidos sus sueños”.