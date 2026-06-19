PATRICIA BULLRICH CELEBRÓ LA DESIGNACIÓN DE ADRIÁN RAVIER PARA «DESTRABAR LA COMUNICACIÓN» DEL GOBIERNO

La postura de Patricia Bullrich sobre el caso Adorni

Bullrich pidió en numerosas ocasiones que Manuel Adorni no se deje estar con la presentación de su declaración patrimonial jurada, y en Casa Rosada ya se refieren a ella como «dañina» y llegó a decirse que sería exluida de la mesa política para evitar roces innecesarios.

Sin embargo, días atrás la senadora participó de una reunión en Casa Rosada y en tono amable le reprochó al Jefe de Gabinete su explicación para justificar su riqueza, basada en inversiones en bitcoins olvidadas en un pendrive.

Por ahora lo más curioso de la designación del economista Ravier como vocero presidencial es que hasta 2018 Javier Milei lo consideraba «un imbécil total», además de «un chanta que habla de Keynes sin leerlo», por lo que la diplomacia actual de Patricia Bullrich podría tranquilamente ser la calma antes de la tormenta, o bien la antesala a un nuevo desplante dentro del oficialismo.