PARQUE NACIONAL EL IMPENETRABLE: DESTACAN AVANCES DE LOS PROYECTOS YAGUARETE, NUTRIA GIGANTE Y GUANACO

Juan José Castelli – En los estudios de Pórtico FM 105.5 se realizó una entrevista exclusiva con Leandro Lencina, guardaparque del Parque Nacional El Impenetrable e integrante del Equipo de Monitoreo de Fauna y Coexistencia de Rewilding Argentina, quien brindó detalles sobre los importantes proyectos de conservación que se desarrollan en la región.

Durante la charla, Lencina destacó la importancia de la puesta en marcha y el fortalecimiento de los proyectos de recuperación de especies como el Yaguarete, la Nutria Gigante y el Guanaco, iniciativas que forman parte del proceso de restauración ecológica que se lleva adelante en uno de los ecosistemas más valiosos del país.

El guardaparque explicó cómo es el trabajo de monitoreo que realizan los equipos técnicos para acompañar la adaptación de las especies reintroducidas, controlar su evolución y garantizar las condiciones necesarias para su desarrollo en libertad.

Además, brindó detalles sobre la forma de vida de cada una de estas especies, sus hábitos alimenticios, los ambientes donde habitan, los períodos de reproducción y el crecimiento de las poblaciones a partir de los ejemplares que fueron incorporados a la región en los últimos años.

Lencina remarcó que estos proyectos no solo apuntan a la conservación de la fauna silvestre, sino también a la recuperación de funciones ecológicas fundamentales para el equilibrio natural del Impenetrable Chaqueño.

Uno de los aspectos destacados de la entrevista fue el trabajo conjunto que se realiza con las comunidades locales y los habitantes de la región. En ese sentido, señaló que la participación de los pobladores es clave para el éxito de los programas de conservación, promoviendo la convivencia entre las personas y la fauna silvestre.

«El compromiso de las comunidades es fundamental para proteger las especies y garantizar que estos proyectos puedan consolidarse en el tiempo», expresó.

Los proyectos impulsados por Rewilding Argentina y sus equipos técnicos buscan recuperar especies emblemáticas, fortalecer la biodiversidad y generar nuevas oportunidades vinculadas al turismo de naturaleza y al desarrollo sustentable de la región.

La entrevista completa puede verse a través de las plataformas digitales de Pórtico FM 105.5, donde Leandro Lencina amplía detalles sobre los avances, desafíos y objetivos de estos importantes programas de conservación que posicionan al Parque Nacional El Impenetrable como una referencia en materia de restauración ambiental en Argentina.

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