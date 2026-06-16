Mar. Jun 16th, 2026

PAPA FRANCISCO I: DESCACHARRADO Y RECOLECCIÓN DE RESTOS VERDES

por Redaccion J 1 hora atrás
Tal como estaba previsto en el cronograma establecido, la Municipalidad de Juan José Castelli continúa desarrollando los operativos de descacharrado y recolección de restos verdes en distintos sectores de la ciudad.
👉En esta oportunidad, las intervenciones se llevan adelante en el Barrio Papa Francisco I, a través de un trabajo coordinado entre la Secretaría de Servicios Públicos y la Secretaría de Ambiente.
Las cuadrillas municipales trabajan intensamente en el retiro de cacharros, ramas y restos de poda, con el objetivo de mantener los barrios limpios, prevenir la proliferación de vectores y mejorar la calidad ambiental de la comunidad.
Desde el municipio se recomienda a los vecinos permanecer atentos al cronograma de trabajo para coordinar adecuadamente la disposición de los residuos y facilitar las tareas de recolección.
🌿♻️ Entre todos construimos una ciudad más limpia, ordenada y saludable.

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