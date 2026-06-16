¡PALABRA CUMPLIDA! EL GOBIERNO PROVINCIAL INICIÓ HOY LAS OBRAS DE PAVIMENTO DE LA AVENIDA LAS PIEDRAS, EN BARRANQUERAS

Tal como lo había anunciado y prometido el Gobernador Leandro Zdero, hoy comenzaron los trabajos en la av. Las Piedras, una de las arterias más importantes de la ciudad de Barranqueras. La obra mejorará la conectividad, el tránsito y el sistema de escurrimiento pluvial para miles de vecinos.

El gobierno del Chaco, a través de Vialidad Provincial, inició este martes la obra de pavimento urbano y desagües sobre la avenida Las Piedras de Barranqueras, en el tramo comprendido entre las avenidas San Martín y Gaboto. Se trata de una intervención estratégica para la conectividad y el saneamiento de la ciudad, que permitirá mejorar la circulación vehicular y brindar una solución integral al escurrimiento de las aguas de lluvia en la zona. Durante el inicio de los trabajos, el subadministrador de Vialidad Provincial, Gustavo De Martini, destacó el cumplimiento del compromiso asumido por el gobernador Leandro Zdero para reactivar una obra que había quedado paralizada. “Hace dos semanas nos comprometimos a poner en marcha esta obra y hoy estamos aquí cumpliendo con la palabra. Ya comenzaron los primeros trabajos de sondeo y relevamiento topográfico junto a la empresa contratista y el equipo de inspección de Vialidad Provincial”, expresó.

De Martini recordó que la obra estaba paralizada y aseguró que la actual gestión trabaja para recuperar proyectos fundamentales para las comunidades chaqueñas. “El gobernador nos pidió que esta obra también se reactive porque no podía continuar paralizada. Hoy estamos dando respuesta a una demanda histórica de los vecinos de Barranqueras”, afirmó.

Además, el proyecto incluye una profunda mejora del sistema de drenaje urbano. Se eliminarán las cunetas abiertas y el agua será conducida superficialmente hacia nuevos sumideros conectados mediante más de 150 metros de conductos de polietileno de alta densidad (PEAD), garantizando mayor eficiencia ante eventos de lluvias intensas. El funcionario explicó que la obra tiene un plazo estimado de ejecución de cuatro meses, sujeto a las condiciones climáticas, y solicitó también comprensión a los vecinos durante el desarrollo de los trabajos. “Sabemos que una obra urbana genera algunas molestias temporales por la presencia de maquinarias y movimientos de suelo, pero pedimos paciencia porque el resultado será muy beneficioso para toda la comunidad. Vamos a trabajar con mucho cuidado debido a la gran circulación de peatones y la presencia de instituciones educativas en la zona”, señaló.

Asimismo, destacó la buena recepción de los vecinos ante el reinicio de los trabajos. “La gente nos expresa su satisfacción porque es una obra muy necesaria. Barranqueras tiene importantes necesidades de infraestructura y esta intervención mejorará notablemente la calidad de vida de quienes viven en este sector”, agregó.

Por su parte, Alicia Azula, del Puerto local, acompañada de la concejal de Barranqueras, Silvina Salinas, celebró el reinicio de la obra y destacó su impacto para el desarrollo de la ciudad.

“Hoy empieza a cumplirse el sueño de muchos vecinos que esperaban la finalización de esta avenida. Es una obra emblemática para la zona norte de Barranqueras y una vía fundamental para la circulación de miles de personas”, sostuvo.

Azula remarcó que la pavimentación favorecerá la conectividad entre las avenidas San Martín y Gaboto, contribuirá a descomprimir el tránsito sobre la avenida Maipú y potenciará el desarrollo comercial y urbano del sector. “Cuando una avenida se termina, mejora todo el entorno: los vecinos pueden mejorar sus viviendas, las veredas, los comercios crecen y la circulación se vuelve más segura y eficiente. Esto impacta directamente en la calidad de vida de las familias”, manifestó.

Finalmente, resaltó que la obra beneficiará especialmente a instituciones educativas, jardines de infantes, escuelas y al centro de salud cercano, garantizando un acceso más rápido y seguro para toda la comunidad. “Es una inversión muy importante que los vecinos venían reclamando desde hace tiempo y que hoy comienza a hacerse realidad gracias a la decisión del gobernador de finalizarla con recursos provinciales”, concluyó.

Relacionado