PACTO DE MAYO: QUIÉNES ESTARÁN EN EL ACTO EN TUCUMÁN JUNTO AL PRESIDENTE MILEI Y QUIÉNES NO

Este lunes, en las vísperas del 9 de julio en Tucumán, el presidente Javier Milei le pondrá la firma al tan esperado Pacto de Mayo y buscará tener esa anhelada foto de unidad nacional con gobernadores e importantes referentes de la política argentina. Pero ¿quiénes estarán presentes y quiénes no en San Miguel de Tucumán?

GOBERNADORES

Por el momento y si no ocurre ningún cambio a último momento, hay 18 mandatarios que afirmaron su presencia, entre los que se destacan: Leandro Zdero (Chaco), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Martín Llaryora (Córdoba), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires), Gustavo Valdés (Corrientes), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy), Leandro Zdero (Chaco), Claudio Poggi (San Luis), Rolando Figueroa (Neuquén), Hugo Passalacqua (Misiones), Alberto Weretilneck (Río Negro), Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

Del otro lado, los gobernadores que rechazaron la invitación fueron: Ricardo Quintela (La Rioja), Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego). Se desconoce la decisión de Gerardo Zamora (Santiago del Estero).

EXPRESIDENTES

Los únicos expresidentes que confirmaron su asistencia al Pacto de Mayo fueron Mauricio Macri y Adolfo Rodríguez Saá. De esa manera, el fundador del PRO será el único exjefe de Estado electo popularmente que acompañara al Gobierno en la firma.

Distinta fue la elección de Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, Eduardo Duhalde, Isabel Martínez de Perón y Ramón Puerta, todos negándose a participar.

LA CORTE SUPREMA

Por su parte, los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejaron en claro que no participarán de la firma en Tucumán. Los ministros del máximo tribunal avisaron al Gobierno que no estarán presentes y no hubo mayores detalles.

EMPRESARIOS SI, CGT NO

Otra presencia de peso la ofrecen los empresarios del Grupo de los Seis: los presidentes de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja; de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss; de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Adelmo Gabbi; de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino; de la Cámara Argentina de Comercio, Mario Grinman y de la Asociación de Bancos Argentinos, Javier Bolzico. El sindicalismo con representatividad nacional no participará. Por su parte la Confederación General del Trabajo (CGT) no irá.

LOS 10 PUNTOS QUE SE FIRMARÁN EN EL PACTO DE MAYO

1) La inviolabilidad de la propiedad privada.

2) El equilibrio fiscal innegociable.

3) La reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno.

4) Una educación inicial, primaria y secundaria útil y moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar.

5) Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos promueva el comercio.

6) La rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual que padecen las provincias.

7) El compromiso de las provincias argentinas de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país.

8) Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal.

9) Una reforma previsional que le dé sostenibilidad al sistema y respete a quienes aportaron.

10) La apertura al comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser protagonista del mercado global.