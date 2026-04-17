OTROS DOS DETENIDOS EN ALLANAMIENTOS REALIZADOS EN FONTANA Y BARRANQUERAS

Los procedimientos se concretaron en el marco de la causa por el crimen ocurrido durante la madrugada del domingo. Además, secuestraron un vehículo y un teléfono celular de interés para la investigación.

En la tarde de este viernes, personal del Departamento Lucha Contra la Trata de Personas, con colaboración de efectivos de la Dirección General de Investigaciones y la intervención de ayudantes fiscales, llevó adelante dos allanamientos simultáneos en las ciudades de Fontana y Barranqueras, en el marco de una causa por homicidio.

El primer operativo se realizó en una vivienda del barrio Villa Allín de Fontana, donde los agentes procedieron a la detención de un hombre de 26 años, sindicado como presuntamente vinculado al hecho investigado. Asimismo, se secuestró una camioneta Toyota Hilux gris y un teléfono celular iPhone azul, elementos que serán incorporados a la causa.

El segundo procedimiento tuvo lugar en el barrio Santa María Cristina de Barranqueras, donde fue detenida una mujer de 23 años, también relacionada con la investigación en curso.

Ambas medidas fueron ordenadas por el Juzgado de Transición y Garantías N° 4 y se enmarcan en las diligencias tendientes al esclarecimiento del homicidio registrado el pasado domingo, ocurrido en avenida Chaco al 3200 aproximadamente y donde perdiera la vida Jonatan Romero.

Cabe mencionar que con estas detenciones ya son cinco los implicados. En primera instancia, se detuvo a una mujer, madre del presunto homicida, quien se entregó horas después del crimen.

Posterior a ello, se detuvo al presunto entregador del arma con la que ultimaron a Romero y ahora se suman estos dos de los que se investiga su participación.

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